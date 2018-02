Na HBO, os brutos também amam

Sucesso de público e crítica, a primeira temporada de Game of Thrones chega ao fim hoje na HBO, com a exibição dos dois últimos episódios, exibidos a partir das 21h - amanhã, na mesma HBO, é a vez da série brasileira Mulher de Fases, chegar ao fim, às 20h30.

Em entrevista à imprensa internacional, em Londres, o ator Jason Mommoa, que além do bárbaro Khal Drogo, da série, também ganhou o papel do novo Conan, defende seu personagem que, ao se apaixonar pela mocinha, acaba por conquistar a simpatia do público e está garantido na 2ª temporada da trama.

ENTREVISTA

Como você conseguiu o papel?

Fui para o teste e perguntaram se eu poderia tentar algo diferente, então eu fiz um haka (dança típica de intimidação, comum no início dos jogos de rugby da seleção da Nova Zelândia). Pensei: ele é um rei, um senhor de guerra que entra em uma batalha. Isso também me deu o papel do Conan, porque o diretor de elenco era o mesmo. E o haka é uma coisa sagrada, que sua família te ensina (meu pai me ensinou). Estava nervoso, mas funcionou.

As cenas de sexo entre Drogo e Daenerys Targaryen são muito fortes. Foi difícil fazer isso com a atriz Emilia Clarke?

Essas foram minhas primeiras cenas de sexo e foi bem difícil, porque são realmente cenas de estupro. Emilia e eu somos muito próximos. Eu a amo como uma irmã, mas era incômodo estar nu e ter de ferir minha amiga. Foi uma sensação horrível, mas como ator, quero sentir essas coisas. Tudo que eu podia fazer depois era encher ela de beijos e pedir desculpas.

Você parece um cara bem descontraído. Como encontrou seu guerreiro interior?

Gosto de trazer à tona a história da minha família, o lado guerreiro que herdei. Tive meu rosto todo cortado por apartar uma briga. Levei 140 pontos no lado esquerdo do meu rosto. É uma das coisas que posso aproveitar como ator, posso mostrar como esse tipo de coisa funciona aqui dentro quando interpreto um guerreiro.

Você aparece muito sem camisa em Game e em Conan. Como faz para ficar em forma?

Não é divertido. Amo (a cerveja) Guinness. Tentei mudar meu corpo para ambos os papéis. Drogo é um rei, tem pessoas que lutam por ele, então ele bebe e come e f...-se. Interpretá-lo foi perfeito. Já para Conan eu tive de entrar em forma. Tinha de comer peito de frango a cada seis horas e passava seis horas por dia treinando. Comecei com 98 quilos e cheguei até os 115.

É um alívio não ter de ficar tão em forma?

Estou feliz em usar uma camisa. Disse à minha mulher: "quando eu ficar velho, vou ficar gordo, baby".