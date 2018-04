'$#*! My Dad Says' vai ao ar no Brasil em fevereiro

Baseada em um perfil de twitter, a série de comédia $#*! My Dad Says, dos criadores de Will & Grace, será exibida no Brasil pela Warner Channel. A produção, que já levou o People's Choice Award de nova série cômica favorita com apenas três meses no ar, estréia no País em fevereiro.

Na vida 'real', Justin Halpern conquistou os americanos com um perfil na rede de microblog - @shitmydadsays - criado para divulgar as tiras diretas, honestas e principalmente mal-humoradas do pai. Halpern alimenta até hoje o perfil com as opiniões de Sam, de 72 anos, que não se esforça para parecer simpático, além de ser um dos roteiristas da série.

As histórias já renderam livro e agora aparecem adaptadas para a TV. Na série, William Shatner interpreta Ed, um médico aposentado, veterano de guerra teimoso que insiste em tratar os filhos, já adultos, como crianças. O mais novo, Henry (Jonathan Sadowski), está desempregado e recorre ao pai. Ironicamente, o jovem escritor consegue um emprego por causa dos impropérios do pai, que encantam o empregador em uma entrevista, o que o obriga a morar com ele. O elenco ainda conta com Will Sasso (Vince, o irmão mais velho) e Nicole Sullivan (Bonnie, casada com Vince).

$#*! My Dad Says começa a ser exibida no dia 7 de fevereiro, às 21h.