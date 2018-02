Mutantes esconde mutantes A novidade da vez em Os Mutantes é que a novela continua, mas sem mutantes. Opa, como assim? Bem, aquele overbooking de gente com nomes e poderes estranhos está com os dias contados na terceira fase do folhetim, que estreia em março. Batizada de Promessas de Amor, a continuação da saga de Tiago Santiago trocará os vampiros alucinados pela história de amor cheia de obstáculos entre uma mocinha pobre e um galã rico. Mais normal impossível. Bem, essa é a intenção do autor, que quer oferecer ao público mais do mesmo, a receita básica do bom novelão do horário nobre. "As tramas centrais serão 100% realistas, sem o uso de efeitos especiais ou fantasia", fala Tiago Santiago. "Precisamos de um novelão mais clássico para chegar à liderança." Isso quer dizer que os mutantes já podem procurar emprego em outro freak show? Não. Boa parte deles continua na novela (veja elenco ao lado), só que camuflados. Eles viverão clandestinamente, sempre fugindo e escondendo seus poderes. Vez ou outra, algum sai mordendo pescoços ou voando no meio de um shopping. Voltando à turma mais real, Promessas de Amor contará a história de Sofia (Renata Dominguez), professora que acaba matando o ex-namorado em legítima defesa. Fugitiva, conhece o milionário Amadeus (Luciano Szafir), que, claro, vai se apaixonar por ela. Não bastasse a fuga da polícia, a diferença de classes, o amor dos dois ainda baterá de frente também com o playboy Nestor (Leo Rosa), que, apaixonado pela moça, vai aprontar todas para separá-la de Amadeus. Ah, o mocinho também trocará de identidade. Mas, isso, já é adiantar demais. Eu fico Entre a turma que segue da segunda para terceira fase de Os Mutantes estão: Juliana Xavier, Milena Ferrari, Júlia Magessi, Sérgio Malheiros, Felipe Folgosi, Nanda Ziegler, Rocco Pitanga, Shalia Arceni, Roberta Valente, Mauricio Ribeiro e Rômulo Estrela. Também integram esse time: Juliane Trevisol, Mario Frias, Maytê Piragibe, Pedro Malta, Jorge Pontual, Andrea Avancini, Rômulo Arantes Neto, Marcos Pitonbo, Helena Xavier, Carolina Holanda e Perfeito Fortuna.