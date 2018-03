Mutante também ama

Mutante também é feliz. Casa, tem filhos, muda de novela, ganha aumento, contrato mais longo com a emissora ... Assim será o final da segunda etapa da trama da Record, que vai ao ar no próximo dia 23.

No desfecho dessa fase - a próxima, batizada de Promessas de Amor, estreia dia 24 - Marcelo (Leonardo Vieira) e Maria (Bianca Rinaldi) se casam e vão morar na Amazônia com Tati (Letícia Medina) e com o filho de Maria que irá nascer. Ana Luz (Fafá de Belém) também irá com eles para cuidar dos bebês.

Danilo (Cláudio Heinrich) resolve viajar para Europa com Bené (Déo Garcéz). Batista (Taumaturgo Ferreira) pede Célia (Thaís Fersoza) em casamento. A lei antimutante é promulgada e eles passam a ser banidos da cidade.

A cena final mostra a perseguição de Júlia (Babi Xavier), Draco (Rômulo Estrela) e Telê (Rômulo Arantes Neto) atrás das crianças da profecia.