Museu cria dinossauros para a Globo

Dois esqueletos de dinossauros foram confeccionados para a próxima novela das 7 da Globo, Morde & Assopra, de Walcyr Carrasco. Feitas em gesso e resina, as criaturas consumiram três meses de trabalho e tiveram parte de sua estrutura (cabeça e pedaço da cauda) feita pelo departamento de paleoarte do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Cenógrafos da Globo concluíram a obra, sob orientação do pessoal do museu. Na história, Adriana Esteves é uma paleontóloga, o que justifica a reprodução dos dinos, montados e desmontados de acordo com a necessidade das cenas gravadas. O Museu Nacional também serviu como laboratório para vários atores da trama. Estreia dia 21.

Educação na veia

Apresentadora e repórter da série Educação sob Medida, investimento da GloboNews no assunto, Heloísa Gomyde aparece aí em sala de uma escola na Cidade de Deus, no Rio. Estreia no dia 20 de março, em quatro episódios, com histórias do ensino no Rio, São Paulo, Minas, Pernambuco, Santa Catarina e Piauí.

60

produtos, em média, é o que já rendeu o licenciamento de marca e personagens da animação Escola para Cachorro, produção da Mixer para a Nickelodeon

'Na Globo, o Oscar é todo seu' Chamada da emissora para a transmissão do prêmio, que lá terá suas 2 primeiras horas sacrificadas por Fantástico e Big Brother Brasil 11

Jô Soares volta a gravar seu programa na Globo em 14 de março, dia em que já vão ar ar entrevistas inéditas. A produção vem trabalhando na escolha dos primeiros nomes do ano.

Prato cheio para o Discovery Home&Health, canal afeito a noivas e afins, o casamento do príncipe William com Kate Middleton, dia 29 de abril, merecerá programação especial na semana que antecede a boda.

E dá-lhe documentário sobre a família real, mais cenas marcantes desde o enlace entre Charles e Diana e a movimentação da hora em Londres.

Stand up não será menu fixo no novo programa de Danilo Gentili na Band, em formato de late show, mas é o tipo da atração que será bem-vinda ao novo espaço.

A Globo continua a adular Marcelo Adnet, que em dezembro renovou contrato com a MTV por um ano: ele acaba de gravar participação no Caldeirão do Huck.

Por falar em Adnet, de novo ele, Tia Creuza, personagem do comediante no Twitter, uma faxineira disposta a comentar as mazelas da vida, ganha frequência na versão 2011 do Comédia MTV.

Roney Facchini e Natália Klein são mais dois nomes no elenco fixo de Macho Man, novo seriado de Alexandre Machado e Fernanda Young na Globo.

Benedito Ruy Barbosa desistiu de criar uma minissérie sobre o Velho Chico, como é carinhosamente chamado o Rio São Francisco. Concluiu que qualquer abordagem do tema recairá inevitavelmente em questões políticas.

Gaúcho em cena da novela Araguaia, Lima Duarte às vezes capricha tanto no acento, que faz lembrar a memorável Salomé, personagem de Chico Anysio conterrânea do presidente João Figueiredo.