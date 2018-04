Murilo Rosa será o novo amor de Duda

O pequeno Niraj enfrenta um grave problema de saúde e Lucas orienta Duda a autorizar a cirurgia de emergência. Insegura, ela nega, mas seu pedido não é atendido pelo médico, que opera o bebê mesmo sem o consentimento da mãe. Duda fica revoltada e registra queixa contra o profissional. Ela só muda de ideia quando o pediatra garante que Lucas salvou a vida do bebê, agindo de maneira correta. Arrependida, ela retira o B.O. contra o médico e o convida para jantar como um pedido de desculpas.

Lucas aceita o convite, leva um vinho e os dois conversam por horas. No dia seguinte, Duda é surpreendida com um buquê de flores e confessa para Chiara (Vera Fischer) que está interessada no médico. Será apenas o começo do romance do casal, que promete render na novela.