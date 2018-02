Multishow vai reformar programas de Tom Cavalcante e Ceará

Não que a audiência tenha sido ruim, avisa o diretor do Multishow, Guilherme Zattar, mas há uma avaliação de que os programas de Ceará e Tom Cavalcante carecem de uma minuciosa reforma, até para fazer jus ao talento de ambos. Nenhum dos dois programas agradou muito à direção do Multishow. "É claro que tem falhas, a gente vai testando, mas, artisticamente, os dois programas têm muito a melhorar", afirma o diretor. No caso de Tom, antes que o canal possa pensar em uma 2ª temporada de Partiu Shopping, o humorista apresentará outra ideia no ar. O novo programa abrirá um bom espaço para um talk show em que ele se caracterizará como personagens seus ou imitados da vida real, entrevistando personalidades de quem discorda. Tom poderá, por exemplo, aparecer como pastor Malafaia para entrevistar Jean Willys. O programa, no entanto, não sairá antes de 2016.

Lerê, Lerê. Com estreia prevista para novembro, A Escrava Mãe, próxima novela da Record, chegará ao ar quase inteiramente gravada. Aqui, Gabriela Moreyra, a protagonista, contracena com sua sinhá, Roberta Gualda, e Fernando Pavão, um genérico de Leôncio.

Brasileiros que vivem nos EUA, fora de Nova York, poderão participar de um concurso cultural promovido pela Globo Internacional nas redes sociais para ir ao Brazilian Day na Sexta Avenida, dia 6 de setembro.

Bruno Gagliasso, Fábio Jr.,Durval Lelys, Paula Fernandes e, claro, Olodum participam da festa do ano na Sexta Avenida. O GShow, de novo, transmite o evento ao vivo.

O Canal Brasil vai transmitir o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, dia 1.º de setembro, pela TV e web, a partir das 20h45. Simone Zuccolotto apresenta o evento, do Centro Cultural Severiano Ribeiro, Rio.

Um Roda Viva especial dá início, hoje, à campanha Saídas para a Crise, que a TV Cultura promove em parceria com a OAB-SP, a Assembleia Legislativa de São Paulo e o Instituto de Estudos Avançados da USP, com uma série de ações na programação da emissora.

O Gfk, instituto de pesquisas que se prepara para realizar medição de audiência de TV no Brasil, se reúne hoje com a Band, a fim de tentar contornar a saída da emissora do grupo de canais que patrocina a implementação dos serviços da empresa alemã no País.

Diretor de Criação da FremantleMedia Brasil, Tony Goes participa no dia 30, domingo, do Film and TV Aesthetics Workshop, ministrado por Steven Peacock, em São Paulo. Peacock é Ph.D. em estética de cinema e TV.

Vai Que Cola merecerá uma pré-estreia de sua 3.ª temporada no dia 1.º, terça, precedendo o Prêmio Multishow de Música. No episódio, todos os moradores da pensão, exceto Valdo (Paulo Gustavo), que não aceita participar do bolão, ganham na loteria.

Convidados para o Prêmio Multishow, os personagens da pensão pisarão então no tapete vermelho ao vivo, ato contínuo ao fim do episódio.

R$ 10,1 milhões - ante R$ 7,8 milhões antes previstos – é o valor total aprovado pela Ancine para captação de recursos para ‘A Garota da Moto’, série da Mixer para SBT e FOX

“Todos têm uma imagem de louco e agressivo. Eu tenho uma imagem extremamente doce e suave.”

Ney Matogrosso A MARIANA GODOY SOBRE CAZUZA: AMANHÃ, 23H15, REDETV!