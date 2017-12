Multishow terá sitcom em presídio

Em choque. Juliana Paes faz cara de espanto para o primeiro beijo para valer entre Fábio Assunção e Marina Ruy Barbosa em Totalmente Demais. Há três meses no ar, a novela das 7 teve em janeiro sua melhor média mensal: no Painel Nacional de TV do Ibope, saltou de 25 para 28 pontos. Na Grande São Paulo, cresceu de 23 para 25 pontos, e no Rio, de 25 para 28.

13% cresceu o Combate, canal à la carte, no saldo de assinaturas de 2015, remando contra a queda da TV paga. A marca atingiu 1 milhão de usuários nos aplicativos para computadores e mobiles

Apesar da retração de assinaturas na TV paga, o consumo do segmento cresceu 77% no Brasil, de 2010 para 2015. Os dados estão no mais recente balanço divulgado pelo Target Goup Index, da Kantar Ibope.

O novo estudo aponta ainda que 37% dos entrevistados dizem navegar na internet enquanto assistem à TV. E o tempo médio de consumo de TV diário ficou em 4h28.

Quase dois anos e meio após o fim da MTV Brasil UHF, o precioso arquivo da emissora deve finalmente mudar de endereço. Até o fim do mês, o material, com mais de 33 mil fitas, deverá ser reacomodado no DEDOC da Abril, grupo ao qual pertencia a emissora.

Até lá, o acervo da MTV Brasil permanece no edifício Victor Civita, que foi sede da TV Tupi e da própria MTV, no Sumaré.

A ESPN vendeu nesta quinta, 4, os três últimos espaços dos 20 spots colocados à venda para os intervalos do SuperBowl, neste domingo, 7. E cada vaga de 30 segundos custa mais que o dobro da tabela habitual do canal.

A Record celebra o crescimento da audiência nas tardes de domingo em janeiro, com 7,5 pontos do Domingo Show (ante 6,8 de janeiro de 2015) e 8,7 para A Hora do Faro (que fez 7,2 em janeiro de 2015). Os dados são da Kantar Ibope na Grande São Paulo.

A 'Batalha da Música do Verão', do Fantástico, bateu os 3 milhões de votos nesta quinta, dia 4. A ideia é cravar um hit para 2016. Como a disputa está apertada, vários cantores, como Ivete Sangalo e Jorge & Mateus, estão em franca campanha nas redes sociais.

‘Lúcia McCartney’, série baseada na obra de Rubem Fonseca, está em pré-produção na Zola, produtora do filho do escritor, José Henrique Fonseca. Serão oito episódios de 45 minutos para o GNT.

“Mais chato que carnaval só quem não gosta de carnaval. Quem curte, aproveita... quem não curte, NÃO CALA A BOCA.”

Rafinha Bastos NO TWITTER