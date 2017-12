Multishow terá paródia policial de Rafinha Bastos

É muito amor no coração. Com índices de audiência que têm se superado, Totalmente Demais chega ao capítulo 100 nesta quinta, 3, endossando o posto de queridinha do momento para Marina Ruy Barbosa. No capítulo desta terça, 1º, sua personagem se classifica para a final do concurso de moda, ao passar pela prova Gentileza Gera Gentileza.

“Só pra avisar: eu não vou fazer o Dinho. Não tenho mais idade pra isso”

Rodrigo Faro NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA RECORD, SOBRE A SÉRIE ‘MAMONAS ASSASSINAS’

A respeito da frase acima, a Record anunciou ontem que o Dinho escolhido pelo musical Mamonas, Rui Brissac, será também aproveitado na série em cinco episódios que a emissora exibirá em julho, com produção da Endemol Brasil.

Os outros quatro integrantes da banda, no entanto, deverão ser diferentes dos atores escolhidos para o musical. Rui fez uma apresentação com os colegas do musical durante o evento de lançamento da programação da Record, ontem, e impressionou a todos pela semelhança com o vocalista dos Mamonas.

Em tempo: o musical estreia dia 11, como informa a reportagem da capa desta edição.

A Globo parece ter aprendido a rir de si e não só no humorístico Tá no Ar. Em seu programa de ontem, Ana Maria Braga convidou Leandro Hassum a comentar o Oscar e os dois fizeram várias alusões, sem citar nomes, aos memes que riram da performance de Gloria Pires como convidada a comentar a premiação na Globo, na noite de domingo.

Por falar em ‘Tá no Ar’ o clipe de Marcelo Adnet no encerramento do programa tem merecido alta expectativa sobre a temática, a cada terça-feira. Hoje tem uma paródia de Oito Anos, hit de Paula Toller na voz de Adriana Partimpim.

‘Oito anos’, no caso da paródia, será referência a oito anos de governo. A letra também faz menções à Operação Lava Jato.

‘A Regra do Jogo’, Boogie Oogie, Alto Astral, Verdades Secretas, Babilônia e Sete Vidas são as novelas que a Globo apresenta na linha de frente durante o Discop Istanbul, feira que vai de hoje até quinta-feira, dia 3, na Turquia.

A bagagem inclui as séries Felizes Para Sempre? e Amorteamo.

Spoiler: Romero (Alexandre Nero) reaparece, bem vivo, no capítulo de hoje de A Regra do Jogo.

" Estamos longe de ser um casal de comercial de margarina, como muita gente acredita. Sou muito feliz no meu casamento, mas eu e o Otaviano temos pavor do rótulo de casal modelo"

Flávia Alessandra À REVISTA 'ESTILO' QUE CHEGA ÁS BANCAS HOJE