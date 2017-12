Multishow define nova série com Heloísa Pérrissé Multishow já tem definido o elenco de TOC’s de Dalila, mais uma série que é fruto da parceria entre Globo e canais Globosat, agora com Heloísa Périssé no centro do enredo. Lá estarão: Maria Clara Gueiros, Thelmo Fernandes, Bruno Jablonski e Mouhamed Harfouch. Com direção de Daniela Braga, roteiro de Heloísa Périssé, Denise Crispun e João Brandão, a trama põe a atriz no papel de uma dona de casa obcecada com arrumação. Suas ações são registradas em um vídeo que viraliza na internet e ela então é alçada à condição de estrela do mundo virtual. A produção é da Fábrica. São dez episódios, com estreia prevista para o 2.º semestre e exibição diária, como o canal tem feito com suas comédias.