'Mulheres Ricas' iguala Ibope de 'CQC'

Sucesso de repercussão nas redes sociais, Mulheres Ricas, novo reality show da Band sobre o cotidiano de cinco milionárias afetadas, atingiu anteontem, em seu segundo episódio, a marca de 6 pontos de média no Ibope – audiência que o CQC registra só em seus melhores dias (a média do programa ancorado por Marcelo Tas é de 5 pontos). Comparado ao episódio de estreia, na semana passada, o programa subiu 1,5 ponto.

Cheio de pérolas - "Vamos passar um dia em Angra? A gente vai de helicóptero ou avião, porque lá não é igual Guarujá, que os pobres vão de carro", dita por Val Marchiori, empresária "linda, loira, alta e magra", segundo definição da própria; ou ainda: "Arma é poder. Se um dia precisar me defender, é pá pum. O tiro é um esporte pra mim", frase da gemóloga Lydia Sayeg –, o segundo capítulo desse show de absurdos figurou entre os assuntos mais comentados no Twitter mundial.

E é na Web que o programa – analisado, inclusive, em matéria do jornal britânico The Guardian – vira um reality à parte. Anteontem, durante a exibição, as participantes (além de Val e Lydia, a socialite Narcisa Tamborindeguy, a arquiteta Brunete Fraccaroli e a piloto de Fórmula Truck Débora Rodrigues) trocavam farpas via Twitter, enquanto telespectadores, famosos ou não, comentavam cada frase dita na atração – Val Marchiori, por exemplo, ganhou a alcunha de Tereza Cristina, e Débora Rodrigues, ex-sem-terra boa-praça, de Griselda, em alusão à vilã e à heroína da novela Fina Estampa, da Globo. Foi no Twitter também que Brunete revelou ter indicado o nome da empresária Lucília Diniz para a produção do programa.

Apesar do bochicho, a Cuatro Cabezas, produtora dona do formato, não confirma uma 2.ª temporada do reality. Fonte ligada à produtora diz apenas que outros dois formatos estão sendo feitos para a Band, entre eles um programa de auditório.