Muçarela? Essa, só Silvio Santos sabia

Pergunta de gramática da 4.ª série: faça a soletração da palavra muçarela. O quê? Muçarela com cê cedilha? Desde quando? Quem foi que disse? Por que ninguém nos avisou antes? A resposta surpreendeu não só a professora e os alunos que participavam do programa, como todo mundo que assistia a Você É Mais Esperto que um Aluno da 5.ª Série? no domingo passado, sob comando de Silvio Santos. "Todos vocês erraram, seus analfabetos!", ainda tirou um sarro o apresentador, logo depois de ter soltado algumas gargalhadinhas. Pois quem duvidou da resposta e fez uma pesquisa mínima em algum dicionário, seja Aurélio, Houaiss ou Volp (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras), encontrou três grafias diferentes para o aportuguesamento da palavra nascida na Itália como mozzarella: muçarela, muzarela e mozarela. Mussarela, assim, com dois s? Nem pensar.