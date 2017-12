MTV levará prêmio VMA de volta para Los Angeles

O prêmio, muito popular entre o público jovem --o mais valorizado pelos anunciantes--, será entregue neste ano em 24 de agosto, véspera do prêmio televisivo Emmy. A festa musical acontecerá no auditório Forum, na localidade de Inglewood, cerca de 15 quilômetros a sudoeste do centro de Los Angeles.

O troféu em forma de astronauta da MTV garante uma importante exposição aos vencedores, numa cerimônia conhecida por seus momentos provocativos e às vezes improvisados.

No ano passado, por exemplo, Miley Cyrus virou notícia durante vários dias por causa da sua dança rebolativa no VMA.

(Reportagem de Eric Kelsey)