MTV fica no ar 37 horas sem programação

Para apresentar a nova programação no dia 15, a MTV vai desconstruir a grade velha na véspera. Da 0h do dia 14, quando a grade de verão acaba, às 13h do dia 15, quando entra no ar um repaginado Acesso MTV, vai ao ar uma espécie de reality show: câmeras sem áudio serão espalhadas por ilhas de edição, estúdios e salas do prédio da MTV, a fim de mostrar os últimos passos para a estreia dos novos programas. "Vamos cortar para essas câmeras, ao vivo, o tempo todo", conta o diretor de programação, Zico Góes. Vinhetas, logos, cenas de bastidores e novos programas recheiam o menu. "É a MTV em construção, um para-choque entre a velha e a nova programação", diz.

Vestida para casar

Assim é Sueli, persongem de Andrea Beltrão que trabalha na loja Djalma Noivas: desde que foi abandonada no altar, ela congelou o momento e não se envolveu com mais ninguém. É mais uma série nova da Globo, Tapas & Beijos, para estrear em abril.

800

profissionais, em média, é o que a Globo contabiliza para a cobertura do carnaval na Sapucaí, com transmissão em alta definição – e é nessa hora que o HD vale

‘Fiz um aborto. Tinha acabado de me casar e precisava trabalhar’ De Luíza Brunet a Marília Gabriela para o programa De Frente com Gabi: domingo, à 0 h, no SBT

Interatividade promete ser não só força de expressão no novo programa de Marcelo Adnet na MTV Brasil. Serão 45 minutos por edição, ao vivo, com o apresentador teclando na web.

Animação que já rendeu duas temporadas para a Nickelodeon, Escola Pra Cachorro vai virar longa-metragem. Dog Day Camp levará as criaturas a um acampamento de férias e chega aos cinemas em dezembro de 2012.

Ainda inédita na TV aberta, a tão comentada luta do UFC 126 entre Anderson Silva e Vitor Belfort será exibida pela RedeTV!, neste sábado, à 0h.

O diretor José Alvarenga Jr. viaja para Nova York no fim de semana para encerrar as gravações de Divã, novo seriado da Globo. Em 21 de março, Alvarenga começa a gravar Macho Man, outro título em série para estrear em abril, na Globo.

Com Jorge Fernando na pele de um ex-gay e Marisa Orth, de uma ex-gorda, Macho Man terá 14 episódios. O texto é de Alexandre Machado e Fernanda Young.

Diretor de produção da unidade brasileira da Freemantle, produtora que detém um bocado de formatos televisivos franqueados mundo afora, Celso Tavares deu um pulinho em Londres, onde se reuniram representantes das Freemantles do planeta, na semana passada.

Ex-Band, Tavares já tem pronto para a rede dos Saad o game show The Phone, que estreia em abril, com 12 episódios.

Para a 3ª temporada de Força-Tarefa, a ser gravada a partir de junho, na Globo, Murilo Benício está dispensado de engordar os 10 quilos perdidos entre a 2.ª temporada da série e a novela Ti-Ti-Ti.

É que Tentente Wilson, papel de Benício na série, terá acabado de atravessar uma crise. E o corpinho menos robusto virá a calhar.