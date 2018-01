MTV exibirá cinco shows do Summer Soul Festival em São Paulo

O Summer Soul Festival terá cinco shows transmitidos ao vivo pela MTV na próxima terça-feira, 24, em São Paulo, a partir das 19h. Serão mostradas as apresentações de Bruno Mars, Florence and The Machine, Seu Jorge, Dionne Bromfield e Rox. Os VJs Gaía Passarelli, Didi Effe, Thunderbird e Chuck vão comandar a cobertura do evento.

O festival, que em 2011 trouxe pela primeira vez ao País a cantora e compositora Amy Winehouse, em sua última turnê internacional, também será realizado nas cidades do Rio de Janeiro (HSBC Arena), no dia 25 de janeiro, e em Florianópolis (Stage Music Park), no dia 28.

Em São Paulo, os valores dos ingressos para a Pista Premium variam de R$ 240 a R$ 480. Já os bilhetes para a Pista custam de R$100 a R$ 200.

A atração mais aguarda do Summer Soul Festival é a do havaiano Bruno Mars. O músico é considerado um dos maiores fenômenos da música internacional na atualidade, vencedor do Grammy em 2011 e autor dos hits Talking to the Moon, Just The Way You Are e Grenade.