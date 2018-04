MTV cria sua 2ª pele. E exporta Sabe esse celular que está no seu bolso? Então, para a MTV ele é um controle remoto. Imagine o videoclipe da Beyoncé. No canto da tela da TV, pipoca o ícone de um telefone, com um número para o envio de mensagem de texto, o SMS. O telespectador pode receber em seu aparelho uma curiosidade sobre o clipe. Ou uma foto da cantora. Futuramente, espera-se, baixar a música e o próprio vídeo que está no ar.