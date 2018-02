MTV anuncia volta de 'Beavis and Butt-Head'

A MTV americana divulgou nesta sexta-feira um teaser da volta do desenho animado Beavis and Butt-Head. Sucesso na década de 90, a animação mostra a vida de dois adolescentes cuja diversão é assistir tv, se meter em confusões, dar em cima de garotas, ouvir heavy metal e comer nachos. Em 1996, o desenho virou filme, Beavis and Butt-Head Conquistam a América, dirigido por Mike Judge.

Em um trecho, eles comentam o reality show da MTV Jersey Shore. No episódio Holy Cornholio, Beavis vira uma espécie de messias de uma seita religiosa. A atração volta ao ar em outubro.