Mr. Bean comemora 25 anos com um passeio de mini carro pelas ruas de Londres

LONDRES - Com Teddy ao seu lado e acomodado em seu mini carro, Mr. Bean (Rowan Atkinson) celebrou 25 anos de seu popular programa de TV com um passeio pelas ruas de Londres neste fim de semana.

Com o veículo cheio de presentes, o personagem interpretado pelo ator britânico Rowan Atkinson usou um rodo para guiar o carro, assim como Mr Bean fez em um dos episódios do sitcom.

Um vídeo compartilhado pelo Youtube mostra o ator no St. James Park, no London Eye e até no Buckingham Palace.

Mr. Bean originalmente foi exibido na ITV entre 1990 e 1995, e Atkinson reviveu o personagem em dois longa-metragens.