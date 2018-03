Morte de Walmor Chagas foi suicídio, confirma delegado

A Polícia Civil de Guaratinguetá, a 182 km de São Paulo, divulgou nesta segunda-feira, 21, que os vestígios de pólvora na mão direita do ator Walmor Chagas comprovam o seu suicídio. O laudo preliminar foi apresentado com base no exame residuográfico nas mãos do ator e de seu caseiro, José Arteiro de Almeida. Apenas a mão direita de Walmor apresentou os resíduos.

De acordo com a delegada seccional de Guaratinguetá, Sandra Vergal, para a conclusão do inquérito ainda são aguardados os laudos da necropsia e da perícia para verificar se o ator recebeu auxílio de alguma pessoa para cometer o suicídio.

Walmor Chagas foi encontrado morto no fim da tarde de sexta-feira, 18, na casa sede de seu sítio, na zona rural da cidade. O funeral do ator foi feito em São José dos Campos, também no Vale do Paraíba, e foi reservado a família e amigos, apenas 17 pessoas participaram da cerimônia de cremação. A pedido do ator, suas cinzas serão jogadas na Serra da Mantiqueira.

De acordo com pessoas próximas a Walmor, ele estaria debilitado por conta da diabetes avançada e com problemas na visão. A família não quis comentar o caso e pediu para que seja respeitado o momento de dor.

O ator morava em Guaratinguetá há 20 anos, onde construiu uma pousada, recentemente administrada pelo caseiro, e foi um dos maiores investidores do turismo rural na região.