Morrer e ressuscitar Data estelar: Marte recebe a quadratura de Vênus e o trígono de Mercúrio; Lua cresce em Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade continuará menos humana do que ela potencialmente é até descobrir a sua utilidade e, por isso, que serviço deve prestar constantemente aos outros seres vivos. Por enquanto, nossa humanidade só pensa em si mesma, e assim é menos humana do que poderia ser. Porém, de desgraça em desgraça, todas escolhidas pelo excesso de pensamento autocentrado e egoísta, nossa humanidade morre e ressuscita, vindo, finalmente, a se tornar o que ela é destinada a ser, uma prestadora de serviços cósmicos, algo que, por enquanto, é um mistério insondável, dado o excesso de egoísmo que permeia isso que se chama de normalidade, até de naturalidade, mas que não passa de um artifício sórdido, e de vez em quando sinistro também. Áries 21/3 a 20/4 As pessoas adorariam que você se apressasse, e cutucam sua alma neste sentido. Porém, extraordinariamente, é sua alma a que, agora, pretende ir devagar, com muito cuidado e tato. Isto é fora do comum, algo impensável em outros tempos. Touro 21/4 a 20/5 Falar menos e fazer mais, esta é a fórmula do sucesso. Porém, parece que as pessoas, ainda que conheçam esta fórmula, continuam tentando fazer passar o dito pelo feito, achando que de só falarem as coisas seriam realizadas. Gêmeos 21/5 a 20/6 Você sabe, há fantasias que produzem prazer enquanto imaginadas, mas que, uma vez realizadas se mostram decepcionantes. Por que, então, sua alma deixaria de questionar o ardor levantado por certos desejos? Você quer se decepcionar novamente? Câncer 21/6 a 20/7 Pense bem no que deseja conquistar, pois você corre o risco de conquistá-lo, e depois de conquistado perceber que a coisa era melhor na fantasia do que na realidade concreta. Por isso, pense muito bem em tudo que deseja conquistar. Leão 21/7 a 20/8 Deixe passar os maus sentimentos antes de tomar qualquer tipo de atitude, pois desta forma você evitará prolongar o que se resumiria a um momento apenas. Deixe passar, isso vai custar menos do que iniciar uma guerra com atitudes impensadas. Virgem 21/8 a 20/9 Invista nas pessoas, preste ajuda desinteressada, pois isso fará com que, a longo prazo, você também atraia a ajuda que precisar em determinado momento. Porém, não espere que esta troca aconteça de forma mágica e imediata. Libra 21/9 a 20/10 Sua única e maior proteção neste mundo de competição desenfreada é preservar a clara consciência dos sonhos perseguidos, de modo que sua alma não se perca no caminho, confundindo o estado de competição com ter chegado lá. Escorpião 21/10 a 20/11 Você precisa reconhecer suas verdadeiras intenções a todo momento, pois é isto o que assegurará vitórias e sucessos. A partir do momento em que sua alma tenta enganar a si mesma, aí mesmo começará a derrota e a decepção. Sagitário 21/11 a 20/12 O surgimento da verdade pega de surpresa todas as pessoas envolvidas, mas principalmente aquelas que se esforçavam para levantar uma cortina de fumaça, e confundir tudo. A verdade é dura, mas é a única capaz de libertar. Capricórnio 21/12 a 20/1 A sedução das facilidades é sempre tentadora, pois todo mundo busca um atalho. Porém, neste momento, não seria sábio de sua parte ceder a esta tentação, mas com o maior realismo possível, trilhar o caminho seguro e firme. Aquário 21/1 a 20/2 Quando as pessoas buscam apenas o dinheiro, envelhecem prematuramente, pois o que mantém o vigor e a juventude é o sonho que lhes faça arder o coração. Dinheiro é uma moeda de troca, nunca um objetivo em si mesmo. Peixes 21/2 a 20/3 Viver em função de pequenos prazeres não seria viver de verdade. Nada de mal em perseguir o prazer, mas a coisa começa a se complicar quando o tempo inteiro se destina a este exercício. Por acaso, não há ideais que fazem arder seu coração?