Morre o humorista Shaolin, aos 44 anos

O ator Francisco Jozenilton Veloso, mais conhecido como Shaolin, morreu aos 44 anos nesta quinta-feira, 14, após uma parada cardiorrespiratórioa, informaram seus familiares por meio das redes sociais.

"Depois de 1821 dias, nosso guerreiro terminou sua batalha. É com muita tristeza que divido a nossa dor com todos vocês", escreveu Laudiceia Veloso, viúva de Shaolin. "Shaolin apresentou um quadro febril nesta terça e que, infelizmente evoluiu para uma infecção, precisando de internação imediata. Recebemos a notícia do hospital, neste momento, que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. As informações sobre velório e local de sepultamento, divulgarei mais tarde. Obrigada a todos pelas orações e pela força!"

Seu filho, Lucas Veloso, também escreveu nas redes sociais: "Descanse em paz, meu guerreiro! Desejo honrar sua alegria todos os dias!"

O humorista sofreu um grave acidente de trânsito na Paraíba em 2011, quando perdeu parte dos movimentos e a fala.

O velório e o enterro devem ocorrer ainda nesta quinta-feira, 14, no cemitério Campo Parque da Paz, em Campina Grande.