Morre o ator Duda Ribeiro aos 54 anos

O ator Duda Ribeiro morreu nesta quarta-feira, 14, aos 54 anos, com um tumor no fígado, no Rio. O câncer havia sido diagnosticado e o ator passara por um transplante em 2011. Ele atuou em novelas como Paraíso, Caminho das Índias e Salve Jorge, e em filmes como Heleno e Assalto ao Banco Central, além de trabalhos no teatro. Seu trabalho na TV mais recente foi no seriado Vai Que Cola, do Multishow.

No dia 7 de setembro, o ator fez um post no Facebook falando sobre a vida. "A vida nas mãos do Criador. Não se iluda, ela não será controlada por você. Por isso, tente, uma vez só, deixar que ela flua como Ele quer". Duda Ribeiro deixa dois filhos, Júlia, de 16 anos, e Felipe, de 14.

Pelas redes, os amigos e colegas lamentaram a morte do ator. A escritora Thalita Rebouças escreveu no Facebook, ao lado de uma foto com Duda: "Acordei com uma notícia triste: o @dudaribeiro se foi. Lutou e trabalhou até o fim, foi bonito de ver. Um dos trabalhos foi o seu Onofre, pai da Ritinha, na montagem teatral de Tudo por um Pop Star. Uma honra pra mim. Era uma luz. Sempre bom estar perto dele. E deixou um grande ensinamento: menos mimimi e mais vida, por favor."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator José de Abreu escreveu no Twitter: "RIP Duda Ribeiro, grande ser humano, baita ator".

Pelo Instagram, Bruno Mazzeo relembrou sua amizade. Em 2003 Duda Ribeiro e eu comandamos durante alguns meses aqui no Rio a jam session de humor "Nós Dois & Grande Elenco". Foi uma página feliz da minha história. Hoje, mais de uma década depois, essa página ganha contornos de saudade, com a partida do querido Duda. Fica o exemplo de um guerreiro, que mesmo nos momentos mais duros da sua luta contra o maldito câncer, nunca abandonou a doçura e o bom humor. Vai em paz, amigo."