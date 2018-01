Morre Nelsan Ellis, o cozinheiro Lafayette da série 'True Blood'

O ator norte-americano Nelsan Ellis, famoso por seu papel como o cozinheiro gay Lafayette Reynolds, na série True Blood, da HBO, morreu aos 39 anos, neste sábado, 8, por complicações após sofrer parada cardíaca.

“Estamos extremamente tristes de ouvir sobre a morte de Nelsan Ellis. Nelsan foi um integrante de longa data da família HBO, cujo retrato inovador de Lafayette será lembrado carinhosamente no legado que True Blood deixou. A perda de Nelsan será muito sentida por seus fãs e por todos nós da HBO”, diz comunicado do canal. A série teve sete temporadas, sendo exibida de 2008 a 2014.

Heterossexal e católico, Nelsan defendia o casamento homoafetivo. "Acho que todo mundo deve poder se casar, quero dizer, tenho minha visão religiosa, mas eu não escolho oprimir eles (os gays) nem ninguém. Eu acredito que neste país todos podem fazer o que quiser contanto que não estejam machucando ninguém ou violando as leis da sociedade", afirmou ele, em 2010, em entrevista ao site Vibe.

Trajetória. Nascido em Illinois, o ator estudou na famosa Escola Julliard, fez o papel de Lafayette na série True Blood e, mais recentemente, participou da série policial Elementar na CBS. Ele também foi roteirista e diretor. Nelsan interpretou Martin Luther King Jr. no filme O Mordomo da Casa Branca, de Lee Daniels. Suas outras aparições na tela grande incluem papéis em Histórias Cruzadas e o filme biográfico sobre James Brown, Get On Up – A História de James Brown. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)