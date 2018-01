Morre James Avery, o tio Phill da série 'Um Maluco no Pedaço'

Morreu o ator americano James Avery, de 65 anos. De acordo com o site TMZ, ele teve complicações após uma cirurgia cardíaca. O ator tornou-se conhecido ao interpretar o personagem tio Phill, na série Um Maluco no Pedaço. Além do programa protagonizado por Will Smith, Avery participou de mais de 170 títulos, entre séries e filmes. Recentemente, ele foi visto na televisão em Grey’s Anatomy e L.A. Law. Avery também atuou como dublador e fazia a voz do desenho Tartarugas Ninja.