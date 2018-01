Morre filho de Jô Soares

Único filho de Jô Soares, Rafael Soares, de 50 anos, morreu nesta sexta, 31. Apesar de as assessorias imprensa do apresentador e da Globo não confirmarem a causa, o herdeiro do apresentador havia dado entrada no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio, no dia anterior. Além de autista, Rafael também lutava contra um câncer no cérebro. Informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.

Rafael era fruto do relacionamento do apresentador com a atriz Teresa Austregésilo, de quem Jô já estava separado. O filho do humorista morava no Rio com a mãe, mas costumava visitar o pai em São Paulo. Em entrevistas anteriores, Jô Soares havia dito que, por causa da condição do filho, a comunicação entre eles nem sempre era fácil.