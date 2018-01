Morre em SP o ator que interpretava Salim Muchiba na 'Escolinha do Professor Raimundo'

SOROCABA - O humorista João Antonio Elias de Oliveira, conhecido nacionalmente, por interpretar o personagem Salim Muchiba, no programa de TV Escolinha do Professor Raimundo, morreu na noite de sexta-feira (9), aos 72 anos, em Catanduva, interior de São Paulo. Vítima de um acidente vascular cerebral, ele estava internado havia 90 dias no Hospital Cerebral, e morreu após passar por uma cirurgia nas carótidas. Conforme os familiares, ele já se recuperava no quarto, quando o quadro clínico apresentou piora e teve de ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

João Elias começou a carreira como humorista na rádio Difusora, de Catanduva, na década de 1950. No final de década de 1980, ele trabalhou como repórter no jornal Diário da Região. Além de humorista, João Elias era pintor e escritor, tendo lançado sete livros, o último intitulado "Tonico e Jesuíno - casos de um, piadas do outro", lançado em 2013. De acordo com a família, antes de ser internado ele tinha concluído um novo livro, voltado para o público infantil, que estava prestes a ser editado.

João Elias foi casado durante 46 anos com Nazira Márcia Elias de Oliveira e deixou três filhos e três netos. O corpo estava sendo velado neste sábado (10) no velório do Jardim Monsenhor Albino, com previsão de sepultamento às 16 horas no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva.