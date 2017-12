Morre Don Pardo, voz do 'Saturday Night Live'

Poucos o reconheceriam, mas a maioria dos americanos sabe de cor a sua voz: Don Pardo, o barítono que por quatro décadas apresentou o Saturday Night Live, um dos programas mais populares da TV americana, morreu nesta segunda-feira, 18, no Arizona, aos 96 anos.

Pardo apresentou noticiários, programas de TV e de rádio por mais de 60 anos nos EUA. Na versão original de Jeopardy! (1965-1975, com Art Fleming), suas respostas à pergunta "Diga o que eles ganharam, Don Pardo" viraram uma parte memorável do programa.

E ele era parte fundamental do Saturday Night Live ao anunciar toda semana os apresentadores de cada edição. Jimmy Fallon, ex-integrante do programa, diz que "nada é parecido com o momento em que Don Pardo diz o seu nome". Entre os comediantes apresentados por Pardo ao longo de sua carreira no show estão Bill Murray, Adam Sandler, Will Ferrell, Eddie Murphy e muitos outros.

Dominick George Pardo nasceu em Massachusetts, em 1918. Ele começou sua carreira numa rádio em Rhode Island, e aos 24 anos já era contratado da NBC. Trabalhou anunciando notícias do front da Guerra e mais tarde com programas da rede.

Em 1975, começou a apresentar o Saturday Night Live e se manteve assim até depois de sua aposentadoria, em 2004. Nos últimos anos, ele gravava suas participações de casa, onde morreu "em paz" na segunda-feira, de acordo com sua filha Dona Pardo.

Em 2010, ele foi induzido ao Hall da Fama da Academia de Artes e Ciências. Pardo deixa cinco filhos.