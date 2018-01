Morre atriz e cantora Della Reese aos 86 anos

A atriz e cantora gospel Della Reese morreu aos 86 anos em casa, na Califórnia, afirmou a família da artista nesta segunda-feira.

A atriz, que apareceu por anos na série de televisão O toque de um anjo (Touched By An Angel), “faleceu pacificamente em casa na Califórnia, cercada de amor” no domingo, 19, disse o marido, Franklin Lett, e a família em um comunicado.

O declaração foi publicada em nome da família no perfil do Instagram de Roma Downey.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sucesso da TV nos anos 1990-2000, O toque de um anjo tinha a atriz vivendo uma supervisora de um anjo, que estava na Terra para tentar ajudar a solucionar problemas humanos. Ela foi indicada a um Globo de Ouro e a dois Emmys pelo papel.

Della Reese foi homenageada com uma estrela na calçada da fama localizada em Hollywood Boulevard.