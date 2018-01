Morre ator de 'Game of Thrones', Neil Fingleton, de insuficiência cardíaca

O ator britânico Neil Fingleton, da série Game of Thrones, morreu neste sábado, 25, de insuficiência cardíaca, aos 36 anos, segundo informações divulgadas pelos sites do The Guardian e The Telegraph. Na série, Fingleton interpretava o temido gigante Mag.

Antes de ser ator, Fingleton foi jogador de basquete profissional nos Estados Unidos. E durante quase dez anos, foi o homem mais alto do Reino Unido, tinha 2, 31m de altura. Assim que a notícia se espalhou nas redes sociais, fãs da série lamentaram a morte do jovem ator. Em dezembro, outro ator da série, Peter Vaughan, que fazia o Meistre Aemon, morreu aos 93 anos.