Morre ator americano conhecido por interpretar o Bozo nos anos 1960

BOSTON — Uma conhecida personalidade de TV de Boston, nos EUA, conhecido por interpretar o palhaço Bozo nos anos 1960, morreu aos 89 anos. Frank Avruch morreu na terça-feira, 20, em sua casa, por conta de um problema no coração, segundo a WCVB-TV.

Avruch interpretou o palhaço na TV americana entre 1959 e 1970, personagem muito popular nos EUA nos anos 1960 por conta das franquias.

O empresário Stuart Hersh disse à The Associated Press que Avruch "comoveu muitas pessoas com seu retrato".

Avruch era também colaborador da WCVB-TV por mais de 40 anos como host dos programas Man About Town e The Great Entertainment.

Ele era um um filantropo ativo e membro da diretoria da seção da Nova Inglaterra da Unicef.

Avruch deixa sua esposa Betty, dois filhos e vários netos.