Morre, aos 91 anos, o comediante Sid Caesar

Morreu nesta quarta-feira, aos 91anos, o comediante norte-americano Sid Caesar, pioneiro da televisão do país. Ele ficou conhecido principalmente pelos programas Your Show of Shows e Caesar’s Hour, em que atuava com textos de autores como Woody Allen, Mel Brooks e Neil Simon.

“Ele foi o melhor intérprete de esquetes que já existiu”, disse Carl Reiner, antigo colaborador de Caesar, relembrando Your Show of Shows, programa de uma hora e meia feito ao vivo, pelo qual venceu o Emmy duas vezes nos anos 50. “Sua habilidade de fingir estar falando em diversas línguas era impecável.”

Apesar de ser mais associado à televisão, Caesar também fez diversos filmes. Entre eles, Grease e A História do Mundo – Parte 1 e O Detetive Desastrado.