Morre aos 83 anos John Noakes, apresentador do programa infantil 'Blue Peter'

Morre aos 83 anos John Noakes, conhecido apresentador do programa infantil Blue Peter. Atração bem popular no Reino Unido, esteve sob seu comando entre 1955 e 1978.

Noakes foi o apresentado a ficar mais tempo no ar e, segundo sua família, ele vinha lutando há tempos contra o Alzheimer.

O Blue Peter foi criado em 1958 e continua sendo uma das principais atrações para o público infantil, produzido pela BBC.

John Noakes. Best Blue Peter presenter ever. RIP. So sad. pic.twitter.com/LRMjhI5AeB — Konnie Huq (@Konnie_Huq) 29 de maio de 2017

Outros apresentadores do programa se manifestaram sobre a morte de Noakes, como Janet Ellis, que esteve á frente da atração entre 1983 e 1987, que fez um post em sua conta do Twitter - "John Nokes, o melhor apresentador do Blue Peter".