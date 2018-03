Morre Andy Whitfield, ator da série 'Spartacus'

O ator Andy Whitfield, estrela da série de televisão Spartacus: Blood And Sand, morreu por causa de um linfoma não-Hodgkin, uma forma de câncer, informaram nesta segundo-feira, 12, meios de imprensa locais.

"Whitfield, de 39 anos morreu em uma manhã ensolarada de domingo em Sydney", segundo um comunicado de imprensa divulgado pela rádio local "ABC".

Junto à estrela da série televisiva, estava sua esposa Vashti Whitfield, que o descreveu como "um jovem e bonito e guerreiro", acrescentou o comunicado.

Whitfield, nasceu no País de Gales (Reino Unido), mas residiu grande parte de sua vida na Austrália e era praticamente um desconhecido quando se apresentou para o papel de Spartacus, uma série que se tornou popular pelas cenas de violência e sensualidade.

O ator se preparava para sua segunda temporada quando há 18 meses lhe diagnosticaram a doença, por isso que foi substituído no papel de herói no começo do ano por seu colega e compatriota, Liam McIntyre.