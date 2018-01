Morre a atriz Solange Badim, a Delzuite da novela 'Salve Jorge'

A atriz Solange Badim, a divertida Delzuite da novela Salve Jorge, morreu nesta sexta, 29, aos 53 anos. Ela tinha câncer em estado avançado e estava internada no Hospital Badim, no Rio.

Solange começou a trabalhar como atriz aos 21 anos. Com formação no teatro, ela estreou na TV na novela Porto dos Milagres, de 2001, mas ganhou destaque como a personagem Delzuite na novela Salve Jorge, de Gloria Perez, em 2012. Ela vivia a mãe de Lurdinha (Bruna Marquezine) e a namorada do malandro Pescoço (Nando Cunha) - o casal garantia momentos engraçados na trama.

A peça A Reunificação das Duas Coreias, de Joë Pommerat, foi o último trabalho da atriz.