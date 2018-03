Morre a atriz Peggy Rea, de 'Os Gatões', aos 89 anos LOS ANGELES (Reuters Life!) - A atriz Peggy Rea, que atuou em vários seriados de TV ao longo de uma carreira extensa, incluindo "Os Gatões ("The Dukes of Hazzard") e "The Waltons", morreu aos 89 anos de falência cardíaca.