Morre, aos 63 anos, a atriz Ada Chaseliov

A atriz carioca Ada Chaseliov morreu, aos 63 anos, na madrugada de terça-feira, 27, em São Paulo. Ela estava internada no Hospital Sírio Libanês, onde tratava de um linfoma. Ada morava no Rio, mas seu corpo será cremado no cemitério Vila Alpina, em São Paulo.

O último trabalho dela na TV havia sido na novela Amor à Vida, de 2013, em que fazia o papel de uma juíza. Desde 1974, atuou em uma série de folhetins, como Guerra dos Sexos (1983), Felicidade (1991), Anjo Mau (1997), Torre de Babel (1998), A Muralha (2000), Sabor da Paixão (2002), Da Cor do Pecado (2004), Belíssima (2005), Passione (2010) e Cheias de Charme (2012).

Ela se destacou ainda no teatro musical, em espetáculos como Ópera do Malandro, A Noviça Rebelde e Gypsy – O Musical.

Nas redes sociais, a enteada de Ada, a atriz Thalita Lippi, deu a notícia da morte da madrasta: “É com muito pesar que informo que a atriz Ada Chaseliov, mãe da minha irmã, minha madrasta amada, faleceu hoje! Dia triste! Grande atriz! Mais uma vítima dessa doença maldita! Betty, Ada...", escreveu ela, referindo-se à atriz Betty Lago, que morreu em setembro, também vítima de câncer.