Morra de inveja, Jack Bauer

ORIGINAL - José Lewgoy e Bete Mendes estavam no elenco

Quem vê Jack Bauer salvar o mundo com um Yakult vazio, e em apenas 24 horas, não imagina que o fato de um dia só render tanto não é novidade na TV. Produção ousada, a novela O Rebu (1974), de Bráulio Pedroso, já havia feito isso, e, inspirada em Jack, pode voltar em formato similar: 24 episódios, cada um com uma hora de um único dia, em que tudo acontece.

É assim que a nova edição de O Rebu, agora em minissérie, está sendo oferecida ao mercado internacional. Projeto e roteiro de Carlos Lombardi, a reedição da novela acabou virando fruto da Divisão Internacional da Globo, que já o negocia com uma produtora americana. A ideia da emissora é vender o texto e colaborar na produção da minissérie, assim como na versão hispânica de O Clone, com a Telemundo.

Com 112 capítulos, O Rebu original conta a história de uma festança na casa do milionário Conrad Mahler (Ziembinski) em homenagem à princesa italiana Olímpia (Marília Branco).

No festão, que envolve todo o elenco, uma pessoa é morta e, no melhor estilo Agatha Christie, inicia-se a trama do "Quem matou?". Tudo em uma só noite, com todos na mansão, e flashbacks e flashforwards de dar inveja a Lost.

O mais bacanaé que o assassino é revelado bem antes do capítulo final - não, não vou contar quem foi, dê uma googleada aí , - e mesmo assim, a novela não perde o suspense.

É, não é só o dia do Jack que é tumultuado, não?