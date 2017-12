Mônica Iozzi e TonyRamos estão na nova série da O2 para a Globo Nem bem Zé Maria saiu de cena, Tony Ramos já tem data para voltar aos estúdios. O ator encabeça, ao lado de Mônica Iozzi, a série Vade Retro, nova produção da O2 Filmes para a Globo, com direção de Mauro Mendonça Filho. Vade Retro é mais uma série do casal Alexandre Machado e Fernanda Young, criadores de Os Normais. No enredo, Tony será o demônio, condição não admitida com todas as letras, mas denunciada por meio de suas ações – até fazer chover e trovejar, ele fará, com bom investimento em efeitos especiais. Ao se divorciar, ele contrata Mônica, aí a própria advogada do diabo, para defendê-lo. As gravações começam em agosto e a previsão de exibição é para 2017.