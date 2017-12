Mônica Iozzi deixa o 'Vídeo Show', ainda sem substituta certa

Diretor de núcleo do Vídeo Show, Boninho informa à coluna que ainda não tem um nome fechado para ocupar a vaga da moça. “Só vamos decidir no fim do mês. Por enquanto, Joaquim (Lopes) e Giovanna (Ewbank) vão dividir com Otaviano.” Entre as moças cotadas para a vaga, falou-se na ex-Porta dos Fundos Letícia Lima, a Alisson de A Regra do Jogo, e em Maíra Charken, a delegada que aparecia capítulo sim, capítulo não na novela Babilônia. A substituição de Iozzi, que sai do programa para se dedicar ao ofício de atriz, com dois filmes engatados, é missão ingrata para a Globo. A emissora fez várias tentativas frustradas na apresentação do programa, até acertar na química do par formado por ela e Otaviano Costa.

De volta para o futuro. Passado e presente se misturam ainda mais em Pé na Cova, a partir de hoje. Ruço (Miguel Falabella) e Darlene (Marília Pêra) chegam a conversar com suas versões mais jovens. Após discutir com ele por causa da maquiagem de um cadáver, a maquiadora aconselha a jovem Darlene a mudar a sua história e a tentar a vida em São Paulo.

'O Menino e o Mundo’, filme brasileiro indicado para o Oscar de animação, estreia hoje na TV paga, pela HBO Family, às 22h.

No embalo do Oscar,A Sky põe no ar, a partir desta segunda-feira, uma seleção de ganhadores e indicados para o Oscar, incluindo O Menino e o Mundo e Ex-Machina, que chega ao Telecine no dia 20.

Ainda na Sky, um programete com Rubens Ewald Filho, ao lado de Domingas Person ficará no ar até o dia 28, data da premiação: juntos, eles apresentarão a cerimônia no TNT.

O NOW, da NET, já conta com uma seleção de vencedores e indicados para o Oscar da temporada.

O SporTV foi o canal pago mais visto de 2015, descartando os infantis – que há anos lideram o ranking da TV por assinatura no Brasil. Já na faixa nobre, o SporTV aparece no topo da lista, superando até os infantis.

Entre os homens com mais de 12 anos, o SporTV celebra 2% de crescimento em relação a 2014. Foi a maior média dos últimos três anos nesse nicho.

A Band foi agraciada pela Globo na terça, em dois esquetes do Tá no Ar. A primeira menção veio no top de 5 segundos sobre “os 5 piores temas para bailes de carnaval”, quando o item “novelas da Band” apareceu em 1.º lugar.

Outra citação veio como paródia ao Master Chef, o Master Minas, em que todos os candidatos apresentaram pão de queijo como prova.

A Record News bateu a RedeTV! neste carnaval, na manhã de segunda-feira, durante o Link Record News, por 0,5 a 0,3 ponto. O horário engloba a faixa do Melhor Pra Você, na RedeTV!

O carnaval do Rio venceu, com 18,1 milhões de impressões, o ranking do Twitter mensurado pelo Kantar Ibope da semana. Mas o BBB 16 emplacou cinco posições entre as dez mais comentadas.

21 pontos foi a maior audiência desse carnaval na Grande São Paulo, mérito da Globo durante a apuração de São Paulo, 2ª feira, quando houve briga e polícia. A apuração do Rio marcou 17