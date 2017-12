Mônica Iozzi deixa o 'CQC'

Após quase quatro anos na função de repórter do CQC - Custe o Que Custar, Mônica Iozzi decidiu deixar o programa e também a Band para se dedicar à carreira de atriz. Segundo a emissora, que confirma a saída da humorista, novos repórteres já estão sendo testados para a vaga. Por 2014 ser um ano de grandes eventos, como a Copa do Mundo e eleições, o time do humorístico não poderá ficar desfalcado.

Escolhida depois de um concurso realizado dentro do 'CQC', Mônica foi a única mulher no elenco fixo da atração até o início deste ano, quando Dani Calabresa foi contratada para reforçar a equipe. Nos bastidores da Band, o comentário é de que a direção estava satisfeita com o trabalho humorista, que tem as portas abertas caso queria retornar.