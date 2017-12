Moda é a arma Sony e Warner estréiam essa semana novas séries. Além de lançarem suas atrações na mesma semana, os dois canais possuem o mesmo trunfo: a moda. Sony traz Ugly Betty, que chega ao Brasil com mais de um ano de atraso. A atração, produzida por Salma Hayek, foi inspirada na Betty colombiana, mas tem a pegada de O Diabo Veste Prada. Na verdade, Betty é a única feia entre fashionistas. Divertida, a série possui um apelo pop, assim como Gossip Girl, da Warner, que mostra uma turma de estudantes ricos de Manhattan, com seus problemas e seus figurinos, claro! Gossip tem sido chamada de Sex and the City teen, mas o único elemento em comum são as grifes.