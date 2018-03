Mocinhos de ouro Fazia tempo que um casal de protagonistas não se saía tão bem - e logo de cara - numa novela quanto o Zeca (Eriberto Leão) e a Maria Rita (Nathália Dill), de Paraíso. Os dois são "o mocinho e a mocinha" clássicos, sem ser chatos. Muito pelo contrário, são líricos na medida, com sentimento e sem frescura. Nesta cena emocionante, Maria Rita conta para Zeca como se tornou a "Santinha". "Mamando na sacristia, nos intervalos da missa", desabafa ela. "Eu, como filho do diabo, não passei metade do que você passou como filha da santa", conclui o peão. Para quem ainda acredita no amor, imperdível.