Mocinha de 'Paraisópolis' terá final feliz no meio da novela

Sem medo de queimar cartuchos para ter que se reinventar, I Love Paraisópolis foge da zona de conforto. A novela de Alcides Nogueira e Mário Teixeira prepara para o capítulo 100 o “final feliz” da mocinha, Mari (Bruna Marquezine), e a redenção da vilã (Letícia Spiller), como só os últimos capítulos costumam fazer. O marco zero dessa 2ª fase vai ao ar na segunda-feira, com a grande inauguração do restaurante de Mari, Olga (Paula Barbosa) e Benjamin (Mauricio Destri). O evento será gravado hoje, mobilizando mais de 200 pessoas. Já o capítulo de terça fará uma edição com cenas do passado e do presente de cada personagem, lembrando que Mari, agora dona do seu negócio, era funcionária de padaria no primeiro capítulo.

Quem é você? Um alien vindo de um planeta distante aparece para o terráqueo Antonio Tabet no meio de uma estrada. Assim reza o enredo do novo esquete do Porta dos Fundos, no ar a partir de amanhã, pela web. E quem estaria por trás de todo esse make up, se não Fábio Porchat? Habituado a se submeter a horas de maquiagem, o humorista já foi Batman, Globeleza e tem gravado como palhaço em O Grande González, série para a FOX. A série de Rafinha Bastos para o Multishow é um reality de stand up. Em cada um dos 13 episódios, ele viaja para uma cidade com dois humoristas. Cada um ocupará um posto diferente, a fim de criar piadas locais, que serão testadas nas ruas e em show de stand up ao fim do dia. Um dos três sairá vencedor no gosto do público local. Ao pior avaliado, restará pagar uma prenda. O piloto foi gravado com Marcelo Marrom, em Santos, onde foram explorados o centro de paquera, o Museu do Santos e aula de surfe. Estreia no início de 2016, com produção da Floresta. Um seriado policial desenvolvido com Luiz Eduardo Soares, autor do livro Elite da Tropa, e Miriam Guindani, é o primeiro projeto encabeçado por Newton Cannito como Diretor de Desenvolvimento da Formata, a produtora recém-criada por Daniela Busoli, Patrícia Cavalcante e Dody Sirena. A chegada de Cannito à Formata endossa a busca da produtora pela criação de formatos brasileiros e abre portas para a dramaturgia. ‘Um Armário, Mil Looks’, sob o comando de Bia Barros, estreia amanhã, nas plataformas on demand das operadoras – pelo canal Moda e Beleza GNT – e no portal do próprio canal na internet. Tancinha, lendária personagem de Cláudia Raia em Sassaricando, terá uma nova leitura no remake da novela de Silvio de Abreu, obra rebatizada como Haja Coração. O texto está nas mãos de Daniel Ortiz, para 2016, na faixa das 19h. Para evitar comparações, a nova intérprete de Tancinha terá de se apegar a um tom mais romântico e menos estabanado. Ísis Valverde é cotada para o papel. E Tancinha ganhará uma irmã, inspiradíssima na personagem que foi de Karina Barum em Torre de Babel, conhecida como “Shirley, a manca”, melhor amiga de Jamanta (Cacá Carvalho). O papel será de Sabrina Petraglia. "A Xuxa é tão quente, que o estúdio dela é um gelo” Sabrina Sato, ENDOSSANDO A QUEIXA DOS CONVIDADOS DO PROGRAMA DA RECORD À TEMPERATURA DO AR CONDICIONADO 13 episódios tem a série ‘Custom Club Brasil’, produção local que estreia 2ª feira, às 22h, no Discovery Turbo, com talentos brasileiros que criam e customizam motocicletas em uma oficina paulistana