Mix TV investe no DNA da MTV

Quem sintonizou a Mix TV, canal em UHF da família Di Gênio, nos últimos meses, deve ter notado: há algo de MTV no ar. Não é impressão. Cris Lobo, Raquel Affonso, Eduardo Ortega, gente que opera as decisões por trás da TV que você vê, estão todos ali, após mais de década de serviços prestados à MTV. Entre programas que já estão no ar e outros prestes a chegar - serão seis novos só nesta semana e mais dois até julho - o canal terá somado 21 títulos inéditos ou reformados.

As estreias da semana também dão à Mix mais duas horas de programação própria, ou seja, livre da locação de terceiros. Das 13h às 6h da manhã, o espaço é de jovens talentos, como Rafa Brites, que em maio entrou no ar pilotando o Comando, programa diário com foco na cultura pop. Ou como Karen Jonz, campeã de skate que aborda esportes radicais e pura cultura de rua.

Mas há também os velhinhos, no melhor sentido, também identificados com a outra emissora. Paulo Miklos está no trio que dá nome ao Dose Tripla, principal aposta do canal nesta safra. Com a blogueira Marina Santa Helena e Gustavo Braun, mais conhecido como @nairbello pelo Twitter, o programa recheia a chamada faixa nobre do canal, marcada para terça, às 22h30, ao vivo.

"O Dose Tripla é um programa de debate, eles vão falar de assuntos da semana", conta Raquel Affonso, gerente de programação da Mix TV. "O cenário não tem nem mesa, é colorido, e tem o primeiro apresentador que nasceu como perfil no Twitter", brinda.

O foco do canal é debate, humor e larga chance de interação com as redes sociais. Embora seja focado no jovem, conta Raquel, não distingue target social, sendo inclusive bem visto pela classe C - e o que hoje não é visto pela classe C?

Filão que a MTV havia abandonado, os videoclipes são bem cotados na Mix e distribuídos em faixas que contemplam especialmente o hit da hora, menu abraçado pela moçada de 12 a 18 anos. Mas, alento aos menos jovens, o novo pacote de programação inclui também o som do passado com o Baú da Mix 80 e Baú da Mix 90 - diariamente, à 1h e às 2h, respectivamente. A nostalgia agradece.