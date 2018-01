Mistérios insolúveis A identidade do Sufocador com certeza será revelada até o fim de Duas Caras. Mas a novela guarda mistérios quase insolúveis, que desafiam até o mais astuto dos autores: - Está bem que os atores usam mil artifícios para "entrar na pele" dos personagens, mas composição tem limite. A novela está no fim e ainda não deu para entender o porquê de Marcos Winter - que vive o deputado Narciso - usar aquele cabelo loiríssimo e, pior, lentes de contato azuis. - E Maria Paula (Marjorie Estiano), como mantém o emprego no supermercado, se está sempre às voltas com o filho ou atrás de Ferraço? - Quantos vestidos em estilo japonês Bárbara (Betty Faria) tem no armário? - Onde foi parar Dom Diego, o poodle de Maria Eva (Letícia Spiller)? - E por falar em sumiço, o que aconteceu com as "super amigas" de Maria Paula, Jandira (Totia Meireles) e Luciana (Vanessa Giácomo)? - Com quem ficam os filhos de Alzira (Flávia Alessandra), já que ela está sempre fora de casa? - E, enfim, por que a tatuagem de Juvenal Antena (Antonio Fagundes) aparece a cada momento em uma posição?