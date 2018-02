Missão Impossível 4 Ainda na trilha de Caminhos do Coração, diga-se, as cenas de ação do primeiro capítulo foram ótimas. A explosão de um carro feriu o técnico em efeitos especiais da novela, mas foi impressionante. Leonardo Vieira parecia o Jack Bauer de 24 Horas -até a revolta do herói da TV paga fará parte do caráter do personagem -, com uma pitada de Tom Cruise em Missão Impossível e de Bruce Willis em Duro de Matar. Ufa, haja fôlego! As seqüências da ação policial atrás do traficante ganharam ares de Matrix, com câmera lenta. Leonardo Vieira ainda desceu de um helicóptero em cabo de aço à Missão Impossível. Explodiu fechaduras, foi alvo de muitos tiros - os bandidos devem ter usado todo o festim que sobrou de Vidas Opostas -, distribuiu chutes para todo lado na tarefa de prender os "vilões", termo que seu personagem policial usa. Outra cena que usou efeitos foi a do menino-lobo em plena transformação. Na linha O Tigre e o Dragão, o menino fez até acrobacias no ar!