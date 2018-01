Mion lidera plateia jovem na Record

Foi em boas bases que Marcos Mion renovou seu contrato com a Record por mais quatro anos. Além da boa audiência quantitativa nas noites de sábado, dados do Ibope apontam que ele é o apresentador de maior afinidade com o público jovem da casa - e a Record, em geral, atende a uma maioria perto dos 50 anos. Na faixa dos 10 aos 19 anos, os meninos respondem por 58% da afinidade. O âncora do Legendários supera ainda o alcance médio da emissora entre o público com ensino superior completo e entre as classes A e B, que respondem por 46% de sua audiência. No quesito religião, 35% se dizem católicos e 29%, cristãos protestantes.

No fundo do mar. Produção brasileira da Macadâmia Filmes, a série Naufrágios teve a 2ª temporada gravada em Truk Lagoon, na Micronésia. Aqui, os mergulhadores Silvia Sampaio, Douglas Monteiro e Ninha Santhiago encontraram o navio Rio de Janeiro Maru, que levou imigrantes japoneses para o Brasil entre a 1ª e a 2ª Guerras. Estreia dia 25, no canal OFF.

Pós-Copa. No fechamento das contas do Ibope, ficamos assim:

- A audiência média nacional (PNT) de todos os jogos da Copa na Globo foi de 23,5 pontos. Isso corresponde a 6,4 pontos mais que a média da faixa horária antes da exibição do campeonato, um aumento de 37%, e 2,1 pontos mais que Copa passada.

- Também na soma de todas as partidas, a Band ganhou 1,5 ponto, o que, no caso da emissora, representa crescimento de 58%. A média foi de 4,1 pontos, igual à de 2010.

- O nicho dos Outros Canais (canais pagos e UHF) ficou com 11,1 pontos durante os jogos, menos que os 12,1 pontos aferidos antes da Copa.

- Mas, se o total de TV paga caiu durante o mundial, isso não passou perto dos canais esportivos. De 12 de junho a 13 de julho, o SporTV foi o canal mais assistido da TV paga entre os adultos, com 47% a mais que a soma dos demais esportivos.

- Entre os esportivos com Copa, aliás, o SporTV foi o que atraiu mais mulheres (37% de público feminino no período do mundial).

- A final entre Alemanha e Argentina manteve a ESPN Brasil com a 2ª posição entre todos os canais da TV por assinatura, com 1,09% de audiência, ante 2,59% do SporTV e 0,68% da Fox Sports. O canal foi líder no tempo de permanência que o espectador fica na emissora (Average Time Spent) com 101minutos, ante 78minutos na SporTV e 68min na Fox Sports.

- O SBT marcou 5 pontos no PNT durante os jogos, ante 5,4 em comparação ao período anterior. Já a Record caiu de 6,9 pontos para 5,4, também no horário do futebol.

Tem mais. O SporTV leva ao ar hoje, à meia-noite, o documentário 20 Anos do Tetra, que ouve anônimos e personalidades sobre o Brasil de 1994 e o Brasil atual.

Tem mais ainda. Fernando Gabeira foi até a Bahia mapear o legado da seleção alemã por Santo Andre. O resultado vai ao ar sábado, pela GloboNews.