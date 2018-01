Miley Cyrus será a estrela da série dirigida por Woody Allen

O aclamado roteirista e diretor de cinema Woody Allen está com as atenções voltadas para as telas menores, com uma nova série para a Amazon a ser transmitida pela internet que terá a cantora pop Miley Cyrus como estrela.

Em sua conta no Instagram, Miley confirmou na segunda-feira, 25, que foi escolhida para o programa. Ela publicou a foto de um quadro pintado por Allen junto com uma mensagem entusiasmada: “Animada em fazer parte da primeira série de Woody Allen!!!!!”.

Miley, que se tornou uma provocante cantora pop após ter feito carreira infantil na Disney, vai atuar ao lado de Allen e Elaine May na série de seis episódios de meia hora que serão ambientados nos anos 1960, segundo o site de notícias de Hollywood Deadline.

A série começa a ser filmada em março, segundo a Deadline.

O projeto, que tem lançamento previsto para este ano, ainda não possui nome, noticiou o New York Times.

Ao longo dos anos, os projetos de Woody Allen têm atraído grandes talentos e celebridades, apesar de pagarem bem menos do que muitas das estrelas presentes em seus filmes são capazes de conseguir em Hollywood.