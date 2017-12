Miley Cyrus é escolhida a melhor artista da MTV em 2013

A MTV disse que a cantora dominou as paradas e as manchetes com o lançamento do álbum "Bangerz", suas performances de cair o queixo em shows de premiação e sua participação em esquetes do programa de TV "Saturday Night Live."

"Ela é a terceira artista a receber a distinção de ser nomeada a Melhor Artista do Ano, da MTV, sendo que nos anos anteriores venceram Katy Perry (2012) e One Direction (2011)", afirmou a MTV no comunicado que anunciou os resultados.

Miley, de 21 anos, foi também classificada no MTV.com como a principal artista, com base nas visitas dos fãs ao site, e teve o vídeo mais visto em 2013, o do seu show ao vivo com Robin Thicke no VMAs.

Os artistas de hip-hop Macklemore e Ryan Lewis aparecem em segundo lugar na lista da MTV de melhores artistas de 2013, com Justin Timberlake, o rapper Kanye West e a banda britânica One Direction completando a lista dos cinco principais.

Katy Perry vem em 6º lugar, seguida do rapper Drake, do cantor de R&B Bruno Mars, da cantora e compositora neozelandesa Lorde e de Lady Gaga.

(Reportagem de Patricia Reaney)