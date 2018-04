Milena se casa com Nicholas Só na hora do "sim" é que Nicholas (Sérgio Marone) vai descobrir que sua noiva misteriosa, com quem aceitou se casar por dinheiro, é, na verdade, a ex-namorada Milena (Sheron Menezes). Quando o padre pedir para o pai da noiva se apresentar, todos, inclusive a vilã Judith (Deborah Evelyn), verão que Milena é filha de Jacques (Ary Fontoura). Nick, porém, leva o casamento adiante, sem saber que Milena deseja vingança.